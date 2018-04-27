Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2018)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|74,76
|0,76
|7,89
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|68,18
|0,2
|7,76
|Золото (доллар/унция)
|1317,9
|-4,9
|8,6
|Индексы
|Dow-Jones
|24322,34
|238,51
|-396,88
|S&P 500
|2666,94
|27,54
|-6,67
|Nasdaq
|7118,68
|114,94
|215,29
|Nikkei
|22319,61
|104,29
|-445,33
|Dax
|12500,47
|78,17
|-417,17
|FTSE 100
|7421,43
|42,11
|-266,34
|CAC 40
|5453,58
|40,28
|141,02
|Shanghai Composite
|3075,03
|-42,94
|-232,14
|Bist 100
|107057,94
|-316,52
|-8275,06
|RTS
|1146,85
|9,23
|-7,58
|Валюта
|USD/EUR
|1,21
|-0,01
|0,0095
|USD/GBP
|1,39
|0
|0,0387
|JPY/USD
|109,35
|-0,01
|-3,34
|RUB/USD
|62,74
|0,41
|5,0511
|TRY/USD
|4,07
|-0,01
|0,2718
|CNY/USD
|6,34
|0,01
|-0,1668
Tural İbadlıАвтор новости
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