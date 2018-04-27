Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2018)

27 апреля, 2018 09:46

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 74,76 0,76 7,89 Нефть WTI (доллар/баррель) 68,18 0,2 7,76 Золото (доллар/унция) 1317,9 -4,9 8,6 Индексы Dow-Jones 24322,34 238,51 -396,88 S&P 500 2666,94 27,54 -6,67 Nasdaq 7118,68 114,94 215,29 Nikkei 22319,61 104,29 -445,33 Dax 12500,47 78,17 -417,17 FTSE 100 7421,43 42,11 -266,34 CAC 40 5453,58 40,28 141,02 Shanghai Composite 3075,03 -42,94 -232,14 Bist 100 107057,94 -316,52 -8275,06 RTS 1146,85 9,23 -7,58 Валюта USD/EUR 1,21 -0,01 0,0095 USD/GBP 1,39 0 0,0387 JPY/USD 109,35 -0,01 -3,34 RUB/USD 62,74 0,41 5,0511 TRY/USD 4,07 -0,01 0,2718 CNY/USD 6,34 0,01 -0,1668