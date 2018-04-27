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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2018)

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 74,76 0,76 7,89
    Нефть WTI (доллар/баррель) 68,18 0,2 7,76
    Золото (доллар/унция) 1317,9 -4,9 8,6
    Индексы
    Dow-Jones 24322,34 238,51 -396,88
    S&P 500 2666,94 27,54 -6,67
    Nasdaq 7118,68 114,94 215,29
    Nikkei 22319,61 104,29 -445,33
    Dax 12500,47 78,17 -417,17
    FTSE 100 7421,43 42,11 -266,34
    CAC 40 5453,58 40,28 141,02
    Shanghai Composite 3075,03 -42,94 -232,14
    Bist 100 107057,94 -316,52 -8275,06
    RTS 1146,85 9,23 -7,58
    Валюта
    USD/EUR 1,21 -0,01 0,0095
    USD/GBP 1,39 0 0,0387
    JPY/USD 109,35 -0,01 -3,34
    RUB/USD 62,74 0,41 5,0511
    TRY/USD 4,07 -0,01 0,2718
    CNY/USD 6,34 0,01 -0,1668
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