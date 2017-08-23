Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2017)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,87
|0,02
|- 4,95
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,83
|0,1
|- 5,89
|Золото (доллар/унция)
|1 291
|- 2,39
|141
|Индексы
|Dow-Jones
|21 899,89
|196,14
|2 137,29
|S&P 500
|2 452,51
|24,14
|213,68
|Nasdaq
|6 297,48
|84,35
|914,37
|Nikkei
|19 383,84
|2,34
|269,47
|Dax
|12 229,34
|163,35
|748,28
|FTSE 100
|7 381,74
|62,86
|238,91
|CAC 40
|5 131,86
|44,28
|269,55
|Shanghai Composite
|3 290,23
|0,41
|186,59
|Bist 100
|108 594,45
|- 20,41
|30 455,79
|RTS
|1 039,44
|5,15
|- 112,89
|Валюта
|USD/EUR
|1,1762
|0,0001
|0,1246
|USD/GBP
|1,2824
|- 0,0053
|0,0486
|JPY/USD
|109,57
|0.29
|- 9,72
|RUB/USD
|59,0110
|- 0,1318
|- 2,262
|TRY/USD
|3,4969
|- 0,0011
|- 0,0308
|CNY/USD
|6,6611
|0,0004
|- 0,2839
Namiq HüseynovАвтор новости
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