 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2017)

    Нефть Brent – 51,87 доллара/баррель

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,87 0,02 - 4,95
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,83 0,1 - 5,89
    Золото (доллар/унция) 1 291 - 2,39 141
    Индексы
    Dow-Jones 21 899,89 196,14 2 137,29
    S&P 500 2 452,51 24,14 213,68
    Nasdaq 6 297,48 84,35 914,37
    Nikkei 19 383,84 2,34 269,47
    Dax 12 229,34 163,35 748,28
    FTSE 100 7 381,74 62,86 238,91
    CAC 40 5 131,86 44,28 269,55
    Shanghai Composite 3 290,23 0,41 186,59
    Bist 100 108 594,45 - 20,41 30 455,79
    RTS 1 039,44 5,15 - 112,89
    Валюта
    USD/EUR 1,1762 0,0001 0,1246
    USD/GBP 1,2824 - 0,0053 0,0486
    JPY/USD 109,57 0.29 - 9,72
    RUB/USD 59,0110 - 0,1318 - 2,262
    TRY/USD 3,4969 - 0,0011 - 0,0308
    CNY/USD 6,6611 0,0004 - 0,2839
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi