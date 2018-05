Main indicators of world commodity, stock and currency markets (23.08.2017)

23 August, 2017 10:14

Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 51,87 0,02 - 4,95 WTI (dollar/barrel) 47,83 0,1 - 5,89 Gold (dollar/ounce)

1 291 - 2,39 141 Indices

Dow-Jones 21 899,89 196,14 2 137,29 S&P 500 2 452,51 24,14 213,68 Nasdaq 6 297,48 84,35 914,37 Nikkei 19 383,84 2,34 269,47 Dax 12 229,34 163,35 748,28 FTSE 100 7 381,74 62,86 238,91 CAC 40 INDEX 5 131,86 44,28 269,55 Shanghai Composite 3 290,23 0,41 186,59 Bist 100 108 594,45 - 20,41 30 455,79 RTS 1 039,44 5,15 - 112,89 Currency USD/EUR 1,1762 0,0001 0,1246 USD/GBP 1,2824 - 0,0053 0,0486 JPY/USD 109,57 0.29 - 9,72 RUB/USD 59,0110 - 0,1318 - 2,262 TRY/USD 3,4969 - 0,0011 - 0,0308 CNY/USD 6,6611 0,0004 - 0,2839