Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2017)

11 декабря, 2017 09:45

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 63,4 1,2 6,58 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,36 0,67 3,64 Золото (доллар/унция) 1 248,4 -4,7 98,4 Индексы Dow-Jones 24 329,16 117,68 4 566,56 S&P 500 2 651,5 14,52 412,67 Nasdaq 6 840,08 27,24 1 456,97 Nikkei 22 901,13 403,1 3 786,76 Dax 13 153,7 108,55 1 672,64 FTSE 100 7 393,96 73,21 251,13 CAC 40 5 399,09 15,23 536,78 Shanghai Composite 3 289,992 17,942 186,352 Bist 100 107 921,3 1334,77 29 782,64 RTS 1 119,54 0,03 -32,79 Валюта USD/EUR 1,1773 0 0,1257 USD/GBP 1,339 -0,0084 0,1052 JPY/USD 113,48 0,39 -5,81 RUB/USD 59,1269 -0,048 -2,1461 TRY/USD 3,8353 -0,0268 0,3076 CNY/USD 6,6209 0,0016 -0,3241