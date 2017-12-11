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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2017)

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 63,4 1,2 6,58
    Нефть WTI (доллар/баррель) 57,36 0,67 3,64
    Золото (доллар/унция) 1 248,4 -4,7 98,4
    Индексы
    Dow-Jones 24 329,16 117,68 4 566,56
    S&P 500 2 651,5 14,52 412,67
    Nasdaq 6 840,08 27,24 1 456,97
    Nikkei 22 901,13 403,1 3 786,76
    Dax 13 153,7 108,55 1 672,64
    FTSE 100 7 393,96 73,21 251,13
    CAC 40 5 399,09 15,23 536,78
    Shanghai Composite 3 289,992 17,942 186,352
    Bist 100 107 921,3 1334,77 29 782,64
    RTS 1 119,54 0,03 -32,79
    Валюта
    USD/EUR 1,1773 0 0,1257
    USD/GBP 1,339 -0,0084 0,1052
    JPY/USD 113,48 0,39 -5,81
    RUB/USD 59,1269 -0,048 -2,1461
    TRY/USD 3,8353 -0,0268 0,3076
    CNY/USD 6,6209 0,0016 -0,3241
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