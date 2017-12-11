Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2017)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|63,4
|1,2
|6,58
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|57,36
|0,67
|3,64
|Золото (доллар/унция)
|1 248,4
|-4,7
|98,4
|Индексы
|Dow-Jones
|24 329,16
|117,68
|4 566,56
|S&P 500
|2 651,5
|14,52
|412,67
|Nasdaq
|6 840,08
|27,24
|1 456,97
|Nikkei
|22 901,13
|403,1
|3 786,76
|Dax
|13 153,7
|108,55
|1 672,64
|FTSE 100
|7 393,96
|73,21
|251,13
|CAC 40
|5 399,09
|15,23
|536,78
|Shanghai Composite
|3 289,992
|17,942
|186,352
|Bist 100
|107 921,3
|1334,77
|29 782,64
|RTS
|1 119,54
|0,03
|-32,79
|Валюта
|USD/EUR
|1,1773
|0
|0,1257
|USD/GBP
|1,339
|-0,0084
|0,1052
|JPY/USD
|113,48
|0,39
|-5,81
|RUB/USD
|59,1269
|-0,048
|-2,1461
|TRY/USD
|3,8353
|-0,0268
|0,3076
|CNY/USD
|6,6209
|0,0016
|-0,3241
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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