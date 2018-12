Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (11.12.2017)

Brent crude oil now makes $ 63,4/barrel

11 December, 2017 09:38

https://report.az/storage/news/e89f688d9dd53ef2985cb4fb8a6b1b1b/ceeb3610-88d9-4c6d-89a2-979236cf3719_292.jpg Baku. 11 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 63,4 1,2 6,58 WTI (dollar/barrel) 57,36 0,67 3,64 Gold (dollar/ounce) 1 248,4 -4,7 98,4 Indices Dow-Jones 24 329,16 117,68 4 566,56 S&P 500 2 651,5 14,52 412,67 Nasdaq 6 840,08 27,24 1 456,97 Nikkei 22 901,13 403,1 3 786,76 Dax 13 153,7 108,55 1 672,64 FTSE 100 7 393,96 73,21 251,13 CAC 40 INDEX 5 399,09 15,23 536,78 Shanghai Composite 3 289,992 17,942 186,352 Bist 100 107 921,3 1334,77 29 782,64 RTS 1 119,54 0,03 -32,79 Currency USD/EUR 1,1773 0 0,1257 USD/GBP 1,339 -0,0084 0,1052 JPY/USD 113,48 0,39 -5,81 RUB/USD 59,1269 -0,048 -2,1461 TRY/USD 3,8353 -0,0268 0,3076 CNY/USD 6,6209 0,0016 -0,3241