Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2018)

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|67,11
|-1,22
|0,24
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|62,06
|-1,48
|1,64
|Золото (доллар/унция)
|1336,1
|7,6
|26,8
|Индексы
|Dow-Jones
|23932,76
|-572,46
|-786,46
|S&P 500
|2604,47
|-58,37
|-69,14
|Nasdaq
|6915,11
|-161,44
|11,72
|Nikkei
|21567,52
|-77,9
|-1197,42
|Dax
|12241,27
|-63,92
|-676,37
|FTSE 100
|7183,64
|-15,86
|-504,13
|CAC 40
|5258,24
|-18,43
|-54,32
|Shanghai Composite
|3131,111
|0,001
|-176,059
|Bist 100
|114737,5
|-197,48
|-595,5
|RTS
|1236,48
|-16,99
|82,05
|Валюта
|USD/EUR
|1,2281
|0,0041
|0,0276
|USD/GBP
|1,4092
|0,0089
|0,0579
|JPY/USD
|106,93
|-0,46
|-5,76
|RUB/USD
|58,1031
|0,3982
|0,4142
|TRY/USD
|4,0455
|-0,0061
|0,2473
|CNY/USD
|6,3033
|0
|-0,2035
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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