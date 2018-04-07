Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2018)

7 апреля, 2018 09:58

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 67,11 -1,22 0,24 Нефть WTI (доллар/баррель) 62,06 -1,48 1,64 Золото (доллар/унция) 1336,1 7,6 26,8 Индексы Dow-Jones 23932,76 -572,46 -786,46 S&P 500 2604,47 -58,37 -69,14 Nasdaq 6915,11 -161,44 11,72 Nikkei 21567,52 -77,9 -1197,42 Dax 12241,27 -63,92 -676,37 FTSE 100 7183,64 -15,86 -504,13 CAC 40 5258,24 -18,43 -54,32 Shanghai Composite 3131,111 0,001 -176,059 Bist 100 114737,5 -197,48 -595,5 RTS 1236,48 -16,99 82,05 Валюта USD/EUR 1,2281 0,0041 0,0276 USD/GBP 1,4092 0,0089 0,0579 JPY/USD 106,93 -0,46 -5,76 RUB/USD 58,1031 0,3982 0,4142 TRY/USD 4,0455 -0,0061 0,2473 CNY/USD 6,3033 0 -0,2035