Основатель компании Amazon за 4 дня потерял 5 млрд долларов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ После падения американского фондового рынка 5 богатейших людей мира потеряли 16,3 млрд долларов, их состояние уменьшилось до 366 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, самые большие потери понес основатель компании Amazon Джефф Безос. За 4 дня он потерял 5,3 млрд долларов. В настоящее время его капитал равен 113,2 млрд долларов.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса уменьшилось на 2 млрд долларов, капитал главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократился на более чем 3 млрд. долларов.

Основатель Facebook Inc Марк Цукерберг потерял 3,4 млрд долларов. Владельцы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли в целом 4,1 млрд долларов.