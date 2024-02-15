Орхан Назарли: Налоговая политика войдет в число основных инструментов экономического регулирования

Минувшие 5 лет показали, что налоговые органы способны внести свой вклад в реализацию стратегии экономического развития Азербайджана.

Минувшие 5 лет показали, что налоговые органы способны внести свой вклад в реализацию стратегии экономического развития Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

"Новые вызовы, с которыми сегодня сталкивается наша экономика, показывают, что налоговая политика будет одним из основных инструментов регулирования при реализации экономической политики в предстоящий период. В новом стратегическом периоде развития страны, в целях обеспечения устойчивости экономики, повышения темпов роста мы также увеличиваем результативность налоговой политики", - сказал Назарли.