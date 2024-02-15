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Орхан Назарли: Налоговая политика войдет в число основных инструментов экономического регулирования

Орхан Назарли: Налоговая политика войдет в число основных инструментов экономического регулирования Минувшие 5 лет показали, что налоговые органы способны внести свой вклад в реализацию стратегии экономического развития Азербайджана.
Финансы
15 февраля 2024 г. 11:26
Орхан Назарли: Налоговая политика войдет в число основных инструментов экономического регулирования

Минувшие 5 лет показали, что налоговые органы способны внести свой вклад в реализацию стратегии экономического развития Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

"Новые вызовы, с которыми сегодня сталкивается наша экономика, показывают, что налоговая политика будет одним из основных инструментов регулирования при реализации экономической политики в предстоящий период. В новом стратегическом периоде развития страны, в целях обеспечения устойчивости экономики, повышения темпов роста мы также увеличиваем результативность налоговой политики", - сказал Назарли.

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Версия на английском языке Orkhan Nazarli: Tax policy to be one of main instruments of economic regulation in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Orxan Nəzərli: "Vergi siyasəti qarşıdakı dövrdə iqtisadi siyasətin əsas tənzimləmə alətlərindən biri olacaq"

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