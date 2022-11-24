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Орхан Мамедов: Проводим работу с банковским сектором

Орхан Мамедов: Проводим работу с банковским сектором Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики проводит работу с Центробанком Азербайджана (ЦБА) и коммерческими банками для решения проблем предпринимателей, связанных с финансированием.
Финансы
24 ноября 2022 г. 10:34
Орхан Мамедов: Проводим работу с банковским сектором

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики проводит работу с Центробанком Азербайджана (ЦБА) и коммерческими банками для решения проблем предпринимателей, связанных с финансированием.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА), Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"99% компаний в Азербайджане являются субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). Поэтому основными клиентами банков также являются МСБ. У нас часто проходят встречи с представителями банковского сектора, и мы стараемся донести до них проблемы предпринимателей. Одной из основных проблем является вопрос залога. В связи с этим создана рабочая группа, и я считаю, что в скором времени мы сможем продвинуться в этом направлении. Конечно, владельцы банков тоже являются предпринимателями, государство защищает и их интересы. Поэтому вопрос финансирования необходимо решать в соответствии с интересами как предпринимателей, так и банков”, - отметил О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: “Bank sektoru ilə iş aparırıq”

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