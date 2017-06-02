Орешкин: Россия готова вечно жить при цене на нефть 40 долларов за баррель

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Россия готова жить при цене на нефть 40 долларов за баррель и ниже вечно. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала Bloomberg.

По его словам, сейчас перспективы экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад. "Вся денежная и налоговая политика основывается вокруг прогноза, что цена на нефть будет 40 долларов за баррель. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой 40 долларов за баррель и ниже, это не проблема для нас", - сказал Орешкин.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме в интервью журналистам Орешкин спрогнозировал курс доллара на отметке 62-63 RUB/USD до конца года.