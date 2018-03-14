Очередная праздничная акция от AtaBank

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В рамках акции, приуроченной к празднику Новруз, ОАО AtaBank снизило комисcию по системе "Лидер". В рамках акции, которая будет продолжаться до 30 апреля 2018 года, минимальная сумма комиссии по переводам в системе будет составлять 0,9%.

Напоминаем, что также в Банке продолжается акция "Бесплатные минуты мобильных разговоров для осуществляющих денежные переводы".

По условиям акции, за переводы от 1000 до 2000 AZN/USD/EUR или 58 тыс. рублей дается 1 AZN разговоров от мобильных операторов, за сумму от 2001 до 3500 AZN/USD/EUR или 120 тыс. рублей дается 2 АЗН мобильных разговоров и за сумму от 3501 AZN/USD/EUR или 200 тыс. рублей и выше дается 3 АЗН мобильных разговоров.

Функционирующее с 1993-го года ОАО AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.