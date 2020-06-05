​Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 38%

В январе-мае этого года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 3 844 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 38,4%.

За год количество сделок сократилось на 11,3% - до 1 762.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 2 220 млн манатов или 57,75% оборота фондовой биржи. Это на 61,5% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 5,4 раза - до 955 млн манатов, операциям REPO – в 2,2 раза, составив 669 млн манатов.