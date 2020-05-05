​Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 40%

В январе-апреле этого года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 3 003,256 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 40,3%.

В годовом сравнении количество сделок сократилось на 3,2% - до 1 460.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 1 601,543 млн манатов или 53,3% оборота фондовой биржи. Это на 65,8% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос в 8,4 раза - до 888,236 млн манатов, операциям REPO – в 2,1 раза, составив 513,477 млн манатов.