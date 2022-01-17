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Объем рыночной капитализации БФБ достиг исторического максимума

Объем рыночной капитализации БФБ достиг исторического максимума Объем рыночной капитализации Бакинской фондовой биржи (БФБ) в прошлом году достиг исторического максимума- 4,3 млрд манатов.
Финансы
17 января 2022 г. 13:07
Объем рыночной капитализации БФБ достиг исторического максимума

Объем рыночной капитализации Бакинской фондовой биржи (БФБ) в прошлом году достиг исторического максимума - 4,3 млрд манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на БФБ.

Отмечается, что впервые за 21 год деятельности БФБ торговый оборот за 2021 год превысил 15 млрд манатов, составив 15,3 млрд манатов.

Был зафиксирован рекордный показатель по объему выпуска корпоративных ценных бумаг (кроме ипотечных облигаций) и осуществлено 33 размещения на общую сумму 376 млн манатов

Отметим, что в течение 2018-2020 годов на Бакинской фондовой бирже осуществлено 26 размещений корпоративных ценных бумаг (без ипотечных облигаций) на общую сумму 350 млн манатов.

В 2021 году по объему операций РЕПО был зафиксирован самый высокий оборот за последние годы - 7,2 млрд манатов. Так, за 2018-2020 годы этот показатель в целом составил 3,8 млрд манатов. Отношение общего товарооборота БФБ к ВВП выросло до 18%.

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