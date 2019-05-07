В I квартале в Азербайджане зарегистрированы акции и корпоративные облигации на 28 млн манатов

В январе-марте текущего года Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала 46 эмиссий ценных бумаг стоимостью 4 428,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в годовом сравнении число зарегистрированных эмиссий ценных бумаг сократилось на 21,7%, объем увеличился на 8,8%.

За отчетный период зарегистрировано 30 эмиссий акций на сумму 8,4 млн манатов. Это соответственно в 2,3 раза больше и на 98,2% меньше показателя годом ранее. Кредитным организациям принадлежали 3 эмиссии акций (2,5 млн манатов), другим организациям – 27 эмиссий (5,9 млн манатов). Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года 4 кредитных организаций зарегистрировали акции на сумму 317 млн манатов, 1 страховая компания – на 4,6 млн манатов, 8 других организаций - 135,3 млн манатов.

В первом квартале этого года была зарегистрирована одна эмиссия корпоративных облигаций на 20 млн манатов. Это на 87,5% меньше и 42,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Новую эмиссию осуществила нефинансовая организация. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года зарегистрированы эмиссии облигаций 6 кредитных организаций на 1 млн манатов, и эмиссии двух других организаций на 13 млн манатов.

Из зарегистрированных за три месяца ценных бумаг 15 эмиссий или 4 400 млн манатов принадлежали государственным структурам. Это на 25% и 35,4% больше соответствующего периода прошлого года. Среди них 2 эмиссии облигаций (700 млн манатов) министерства финансов и 13 эмиссий нот (3 700 млн манатов) Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Напомним, что за аналогичный период прошлого года зарегистрирована одна эмиссия облигаций Минфина на 900 млн манатов и 11 эмиссий нот ЦБА на 2 350 млн манатов.

В январе-марте прошлого года министерство финансов выпустило 3 эмиссии векселей на 350 млн манатов, в этом году выпуск не осуществлялся.