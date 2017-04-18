Объем вкладов United Credit Bank равен 3,635 млн манатов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Вклады физических лиц в ОАО United Credit Bank, находящемся в процессе ликвидации, составили в общей сложности 3,635 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции Азад Джавадов, исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

По его словам, из них 3,315 млн манатов приходится на застрахованные, 2,132 млн манатов – компенсируемые вклады. Эти средства принадлежат 472 вкладчикам.

Вкладчики могут обратиться за компенсацией в офис ADIF по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16 (бывший головной офис ликвидируемого Texnikabank).