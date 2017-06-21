Оборот по платежным картам азербайджанских банков за границей сократился

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В апреле этого года сократился объем операций за границей по эмитированным азербайджанскими банками платежным картам. В этом периоде за пределами страны совершено 533 тыс. операций на 65 млн манатов, что означает сокращение объема операций на 20%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

В целом, в январе-апреле оборот по платежным картам за границей составил 303 млн манатов. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.