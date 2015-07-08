Объем денежной массы в широком смысле в Азербайджане сократился

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Объем денежной массы (М3 агрегат) в широком смысле в Азербайджане на 1 июня 2015 года составил 18 966,8 млн. манатов. По сравнению с аналогичным показателем на 1 мая это меньше на 16 млн. манатов или 0,08%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем денежной массы в широком смысле сократился на 1 001,8 млн. манатов или 5%.

Отметим, что за отчетный период в денежных агрегатах M1 и M2 наблюдалось повышение. Так, выросли вне банковские наличные деньги (М0) и депозиты до востребования в манатах, срочные депозиты в манатах и депозиты в свободно конвертируемой валюте сократились. Однако все эти изменения незначительные.

Напомним, что объем денежной массы в широком смысле достиг максимума в ноябре 2014 года (21 689,8 млн. манатов).