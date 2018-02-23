Nomura: ФРС в этом году повысит ставки четыре раза

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) в этом году повысит ставки на четырех заседаниях.

Как сообщает Report, с этим прогнозом выступили аналитики японской компании Nomura.

По мнению аналитиков, в опубликованном протоколе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) сигналы со стороны регулятора были вполне позитивными.

"Дискуссии, обозначенные в январском протоколе, позитивные экономические данные, поступившие после январского заседания, а также возросшее понимание того, что федеральные расходы значительно вырастут, позволяют нам ожидать, что обзор экономических прогнозов, публикуемый в марте, укажет на более сильный рост, более низкий уровень безработицы и, возможно, чуть более высокую инфляцию", - пишут в Nomura.

Аналитики банка полагают, что в сложившихся условиях весьма вероятно, что FOMC обновит прогноз ожидаемых повышений ставки по федеральным фондам на этот год с трех раз до четырех, что может оказать определенную поддержку американской валюте, в курсе которой не в полной мере учитывается и три повышения ставки.