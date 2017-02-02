Представители NIKOIL Bank провели встречу со студентами

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля в головном офисе ОАО NIKOIL Bank по адресу улица Пушкина, 30 прошло мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в конференц-зале представители Банка провели встречу со студентами ведущих столичных вузов.

Специально приглашенным гостем перед молодежью выступил актер, шоумен и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде. В конце мероприятия Бахрам подарил всем участникам встречи одну из своих последних книг.

"Если вы патриот, вы должны быть профессионалом своего дела", - отметил Бахрам и пожелал всем участникам встречи удачи, успехов и ярких побед во благо нашей страны.

Напомним, что еще в 1997 году общенациональный лидер, президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения 1-го Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.