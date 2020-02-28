Nikkei упал до самого низкого уровня с осени 2019 года

Основные показатели Токийской фондовой биржи в пятницу упали более чем на 3,5% до самого низкого уровня с сентября прошлого года на фоне обеспокоенности инвесторов распространением нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов опустился на 3,67% по сравнению с закрытием торгов 27 февраля, до 21 142,96 пункта. В какие-то моменты в течение дня Nikkei падал более чем на 1 000 пунктов или на 4,5%. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 3,65%, до 1 510,87 пункта.

В пятницу также идут вниз индексы основных биржевых площадок Восточной Азии. Nikkei, в частности, падает уже пятый рабочий день подряд. За неделю он опустился примерно на 9%. Главным фактором падения стали опасения инвесторов по поводу дальнейшего распространения вируса и негативного влияния на экономику.

Больше всего беспокойств в сфере туризма, а также авиаперевозок. Также в Японии повсеместно закрываются музеи, развлекательные комплексы, в частности, токийский Disneyland, а сотрудников компаний переводят на удаленную работу, что может сказаться на потреблении.

"На бирже, - приводит информационное агентство Kyodo мнение аналитика Маки Савады из крупного инвестиционного банка Nomura Securities, - возникла цепная реакция лихорадочной продажи акций".

Распространение коронавируса, отметила она, усиливает беспокойство по поводу сохранности глобальных производственных цепочек и возможного падения потребительского спроса в ведущих странах мира.