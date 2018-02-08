НФПП направил 80% кредитов на 27 крупных проектов в прошлом году

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству при министерстве экономики (НФПП) выделил льготные кредиты на 146 млн долларов в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, за счет этих кредитов планируется создать 6 591 рабочее место.

В прошлом году НФПП направил 116,87 млн манатов или 80,1% кредитов на 27 крупных проектов, которые предусматривают создание 2 891 рабочего места.

За отчетный период фонд выделил 8,941 млн манатов или 6,1% на 41 средний проект, рассчитанный на открытие 924 рабочих мест, 20,189 млн манатов или 13,8% на 1 875 малых проектов, благодаря которым откроется 2 776 рабочих мест.

Фонд оказал большую финансовую поддержку производству сельскохозяйственной продукции. В этом направлении профинансировано 1 860 проектов на общую сумму 93 625,5 млн манатов. Это 95,2% всех проектов и 64,1% всей суммы кредитов. Проекты рассчитаны на открытие 5 005 новых рабочих мест.