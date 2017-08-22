Нефтяной фонд Норвегии получил рекордную прибыль в первом полугодии

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Государственный пенсионный фонд Норвегии в первом полугодии 2017 года увеличил стоимость своих активов на 499 млрд крон или 63 млрд долларов, что стало лучшим результатом в его истории.

Как передает Report со ссылкой на РБК, б этом говорится в сообщении фонда.

"Фондовые рынки показали себя в этом году особенно хорошо, так что доход фонда по итогам первых двух кварталов составил примерно 6,5%. Это дает общую сумму в 499 млрд крон, что является лучшим полугодовым результатом в норвежских кронах в истории фонда", - пояснил замглавы Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

По его словам, рекордная доходность объясняется, в первую очередь, огромным объемом средств, накопленных в инвестфонде. К концу второго квартала общая стоимость активов норвежского суверенного фонда превысила 8 трлн крон или 1 трлн долларов. К этому моменту 65,1% всех средств фонда были вложены в акции, 32,4% - в облигации, а оставшиеся 2,5% - в недвижимость. За полгода правительство Норвегии изъяло из средств фонда 40 млрд крон или 5 млрд долларов. Впервые власти Норвегии забрали из фонда 105 млрд крон или 13 млрд долларов в прошлом году.

К настоящему моменту общая стоимость активов Государственного пенсионного фонда Норвегии оценивается немногим более чем в 7,7 трлн крон (972 млрд долларов). Таким образом, на каждого норвежца приходится в среднем примерно по 181 тыс. долларов.