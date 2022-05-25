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Названы причины высокой инфляции в Азербайджане

Названы причины высокой инфляции в Азербайджане Высокая инфляция в Азербайджане в основном связана с ее импортом в страну.
Финансы
25 мая 2022 г. 13:49
Названы причины высокой инфляции в Азербайджане

Высокая инфляция в Азербайджане в основном связана с ее импортом в страну.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова в ходе обсуждения законопроекта “Об исполнении государственного бюджета на 2021 год” на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Гасанова считает, что трудности в удовлетворении спроса, возникшие не только в Азербайджане, но и во всем мире в переходном после COVID периоде, создали беспрецедентное инфляционное давление. Разумеется, это проявило себя и в нашей стране. Хотя прогнозировалась инфляция на уровне 6 %, она была значительно выше - 17%.

“По прогнозам международных организаций, инфляция должна была достичь пика в конце 2021 года, в 2022 индекс товарных цен предполагался ниже по сравнению с темпами роста в предыдущем году, а к середине нынешнего года инфляция должна была вернуться к допандемийному уровню как в развитых, так и развивающихся странах", - сказала замминистра.

Однако, сохранение сбоя в глобальных цепочках поставок и логистике из-за пандемии, и шок предложения, наблюдаемый в последние месяцы в результате военных действий России в Украине, а также изменения климата в разных частях мира и сокращение производительности из-за засухи, привели к падению экспорта ряда продуктов. " В конечном итоге все это привело к росту цен на многие продукты и товары", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda baş verən yüksək inflyasiyanın səbəbləri açıqlanıb

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