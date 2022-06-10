Назначен председатель правления PASHA Bank

Вступили в силу изменения в составе правления ведущего азербайджанского корпоративного финансового института - ОАО PASHA Bank.

Вступили в силу изменения в составе правления ведущего азербайджанского корпоративного финансового института - ОАО PASHA Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, исполняющим обязанности председателя правления PASHA Bank являлся зампред правления Джавид Гулиев. Он сменил на этом посту Талеха Кязимова, назначенного председателем ЦБА.

Согласно решению Общего собрания акционеров банка, с 9 июня Дж.Гулиев назначен главным исполнительным директором и председателем правления PASHA Bank.

Дж.Гулиев начал трудовую деятельность в PASHA Bank в 2015 году на должности советника председателя правления банка по развитию бизнеса. 23 февраля 2016 года Гулиев был назначен заместителем председателя правления PASHA Bank, а 5 марта 2018 года – заместителем председателя правления и главным коммерческим администратором банка. С 12 апреля 2022 года он исполнял обязанности председателя правления PASHA Bank.