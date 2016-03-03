Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного cовета назначен новый заместитель председателя правления PASHA Bank. Как сообщили Report в пресс-службе банка, им стал ранее занимавший должность советника председателя правления банка по развитию бизнеса Джавид Гулиев.

Д.Гулиев окончил факультет иностранных языков Азербайджанского университета языков в 1994 году. В 2000-м году получил второе высшее образование, окончив факультет "Финансы и кредит" Азербайджанского государственного экономического университета.

Свою карьеру Д.Гулиев начал в 1996 году в должности руководителя департамента клиентского обслуживания в British Bank of the Middle East (дочерний банк HSBC), в 1999 году продолжил свою деятельность в качестве главы департамента финансового контроля банка. В этом же году Д.Гулиев окончил Высшую школу управления группы HSBC (HSBC Group Training Management College).

В 2003-2014 гг. Д. Гулиев занимал руководящие посты в ведущих банках страны, а также являлся исполнительным директором по финансам азербайджанского филиала компании Capital Resources Advisors. В 2014 году получил назначение на должность Главного советника в PASHA Holding.

Свою карьеру в PASHA Bank Д.Гулиев начал в 2015 году в должности Советника председателя правления банка по развитию бизнеса.