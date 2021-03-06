МВФ: Приоритет для Азербайджана - создание новой экономической модели - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан находится в хорошей позиции для продолжения оказания поддержки экономике в ближайшем будущем

В среднесрочной перспективе приоритетом для Азербайджана является создание новой экономической модели, в которой рост обеспечивается динамичным и диверсифицированным частным сектором.

Об этом сообщила Report глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Наталия Тамириса

«С этой целью было бы важно определить меры реформирования для укрепления и развития финансового сектора и рынков, повышения эффективности государственных предприятий и диверсификации экономики, чтобы снизить ее зависимость от нефтяного сектора», - сказала Н.Тамириса.

По ее словам, в среднесрочных планах налогово-бюджетной политики необходимо уравновесить инвестиции в производственную инфраструктуру, развитие человеческого капитала и сохранения нефтяного богатства для будущих поколений.

«Благодаря своим большим финансовым буферам Азербайджан находится в хорошей позиции для продолжения оказания поддержки экономике в ближайшем будущем, пока пандемия COVID-19 не утихнет и не начнется восстановление. Когда исключительная поддержка в связи с пандемией прекратится, это нужно будет сделать постепенно», - сказала глава миссии.

Согласно докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному в октябре прошлого года, в 2021 году прогнозируется восстановление реального ВВП до 2 процентов, инфляция ожидается на уровне 3,1 процента, а валовый государственный долг - 20 процентов ВВП. «Наш обновленный прогноз будет опубликован в «Перспективах развития мировой экономики» МВФ в апреле этого года», - уточнила глава миссии.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов США. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.