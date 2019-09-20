Народный банк Китая понизил основную ставку LPR

Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в прошлом месяце стала новым бенчмарком кредитования.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу на сайте регулятора данные.

Новая годовая LPR в пятницу была установлена на уровне%, что набазисных пунктов ниже предыдущей%. Эксперты ожидали дальнейшее снижение ставки и показатель совпал с прогнозами.В свою очередь, новая пятилетняя LPR составила%, сохранившись на уровне августа, при том что аналитики прогнозировали ее понижение до%.Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США