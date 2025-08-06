Налоговые поступления в Нахчыване увеличились более чем на 20%

В январе-июле этого года по линии Государственной налоговой службу при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 140,6 млн манатов налогов, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июле этого года по линии Государственной налоговой службу при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 140,6 млн манатов налогов, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на ведомство.

В отчетном периоде 67,8% уплаченных налогов приходится на негосударственный, а 32,2% - на государственный сектор.

Поступления из негосударственного сектора составили 95,3 млн манатов. По сравнению с 7 месяцами 2024 года налоговые поступления из этого сектора выросли на 29,8%.