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Налоговые поступления в Нахчыване увеличились более чем на 20%

Налоговые поступления в Нахчыване увеличились более чем на 20% В январе-июле этого года по линии Государственной налоговой службу при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 140,6 млн манатов налогов, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
6 августа 2025 г. 10:26
Налоговые поступления в Нахчыване увеличились более чем на 20%

В январе-июле этого года по линии Государственной налоговой службу при Минэкономики Нахчыванской Автономной Республики в бюджет поступило 140,6 млн манатов налогов, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на ведомство.

В отчетном периоде 67,8% уплаченных налогов приходится на негосударственный, а 32,2% - на государственный сектор.

Поступления из негосударственного сектора составили 95,3 млн манатов. По сравнению с 7 месяцами 2024 года налоговые поступления из этого сектора выросли на 29,8%.

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