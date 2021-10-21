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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку без изменений

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку без изменений Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых.
Финансы
21 октября 2021 г. 16:47
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку без изменений

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ, такое решение согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза.

"На протяжении последних месяцев инфляция ожидаемо находилась в диапазоне 10-11%, что близко к июльскому прогнозу НБУ. В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении.

"Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялся и устойчивое фундаментальное давление. Высшие производственные расходы бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими", – отмечается в сообщении.

В то же время, как указывают в НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории.

Нацбанк также отмечает, что стабилизации инфляции будет способствовать достигнутый прогресс в сотрудничестве с МВФ.

В то же время Нацбанк пересмотрел прогноз снижения учетной ставки в течение следующего года.

Согласно базовому сценарию, для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% минимум до третьего квартала 2022 года, а не до второго квартала, как ожидалось в июле. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 составит 7,5% по сравнению с 6,5% в предыдущем прогнозе.

Ключевыми рисками для экономики, по утверждению НБУ, являются значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

"Актуальными остаются и другие риски проинфляционная характера, в частности резкое ухудшение условий торговли и отток капитала из стран с развивающимися рынками, а также эскалация военного конфликта с Россией", – отмечают в НБУ.

Отметим, что 9 сентября правление Национального банка повысило учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении. Нацбанк также подтвердил сроки сворачивания антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования.

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