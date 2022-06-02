Нацбанк Украины повысил учетную ставку на 15%

Нацбанк Украины (НБУ) объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку - сразу до 25% годовых с 10%, сообщает Report со ссылкой на заявление регулятора.

Нацбанк Украины (НБУ) объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку - сразу до 25% годовых с 10%, сообщает Report со ссылкой на заявление регулятора.

"Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 25%. Цель такого решительного шага вместе с другими мерами - защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы", - сообщил Нацбанк.

На историческом минимуме в 6% годовых ставка держалась с июня 2020 года по март 2021 года. Затем она постепенно повышалась, в предыдущий раз с 21 января 2022 года - на 1 процентный пункт, до 10% годовых.