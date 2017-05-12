Набиуллина: Цены на нефть падают из-за политики Трампа

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут снизиться из-за политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экономическая программа Трампа сфокусирована на фискальной экспансии.

Данные действия уже привели к существенному росту инфляционных ожиданий и доходности казначейских облигаций США. В связи с этим существует большая вероятность ускоренной нормализации (т.е. повышения ставок) денежно-кредитной политики ФРС. В свою очередь, подобные шаги могут привести к укреплению доллара США, оказать давление на нефтяные котировки и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков, объяснила Набиуллина.

Напомним, что очередное заседание ФРС ожидается 13-14 июня. Сейчас учетная ставка равна 0,75-1%. Прогнозируется повышение ставки до 1,25-1,50% в этом году.