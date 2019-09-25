​На следующей неделе в Баку пройдет конференция по микрофинансированию

4 октября Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет в Баку конференцию на тему "Микрофинансирование на распутье: устойчивое развитие в цифровую эпоху".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении структуры.

В информации также говорится, что в тот же день будет проводиться 6-я Ярмарка инвесторов, которая проходит каждые два года. В мероприятии примут участие представители государственных органов, иностранных и отечественных инвесторов, банков, небанковских кредитных организаций, лизинговых компаний и компаний, предоставляющих услуги микрофинансирования.