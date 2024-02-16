На дороге Баку-Губа произошло ДТП, повреждена дорожная инфраструктура

16 февраля на 12-м км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре.

16 февраля на 12-м км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, водитель грузовика потерял управление за рулем, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и повредило фонарный столб.

Сотрудники Агентства незамедлительно прибыли на место происшествия и обеспечили безопасность и непрерывность движения на указанном участке дороги.