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МВФ возобновил переговоры с Пакистаном о предоставлении финансовой помощи

МВФ возобновил переговоры с Пакистаном о предоставлении финансовой помощи Международный валютный фонд (МВФ) во вторник возобновил переговоры с Пакистаном о продолжении оказания финансовой помощи стране, находящейся на грани дефолта. Переговоры начались в Исламабаде на уровне экспертов. Ожидается, что они будут продолжаться 10 д
Финансы
31 января 2023 г. 12:03
МВФ возобновил переговоры с Пакистаном о предоставлении финансовой помощи

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник возобновил переговоры с Пакистаном о продолжении оказания финансовой помощи стране, находящейся на грани дефолта. Переговоры начались в Исламабаде на уровне экспертов. Ожидается, что они будут продолжаться 10 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The News International.

По данным источников издания в Министерстве финансов страны, начавшиеся консультации - самые сложные из проводившихся до сих пор сторонами. В ходе переговоров стороны обсудят девятый пересмотр программы расширенного финансирования, в результате которого Исламабад может получить кредитование МВФ на сумму 1 млрд долларов.

Исламабад намерен добиваться согласия фонда с новым планом пакистанского правительства, который предусматривает постепенное и в течение более длительного времени выполнение им условий кредитора о продолжении финансовой помощи, чтобы избежать потрясений для экономики и населения.

МВФ еще не отреагировал на новую дорожную карту Пакистана и стремится заставить его приступить к немедленному выполнению всех условий, невзирая на критическое состояние экономики страны и инфляцию, уровень которой составляет 25%.

Ранее премьер-министр Шехбаз Шариф заявил о готовности выполнить требования фонда, которые предусматривают отмену действующих правительственных субсидий на топливо и электроэнергию, а также приведение тарифов на них в соответствие с мировыми ценами и рыночным курсом.

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Версия на английском языке IMF resumes talks with Pakistan on financial assistance

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