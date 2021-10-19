МВФ: Рост денежной массы в Азербайджане ожидается на уровне 9,5%

В этом году ожидается рост денежной массы Азербайджана на 9,5%.

В этом году ожидается рост денежной массы Азербайджана на 9,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу, в 2022 году этот показатель вырастет на 7,4%.

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на 1 сентября этого года объем денежной массы в cтране составил 31 289,2 млн манатов. Это на 0,7% меньше, чем на 1 августа, на 7,2% больше, чем в начале года и на 16,2% больше, чем на 1 сентября прошлого года.

На конец августа широкая денежная масса в манатах составила 21 946,9 млн манатов. Это на 0,5% больше, чем месяц назад, на 8,1% по сравнению с началом года и на 21,1% больше, чем на конец августа прошлого года.