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МВФ: Рост денежной массы в Азербайджане ожидается на уровне 9,5%

МВФ: Рост денежной массы в Азербайджане ожидается на уровне 9,5% В этом году ожидается рост денежной массы Азербайджана на 9,5%.
Финансы
19 октября 2021 г. 16:42
МВФ: Рост денежной массы в Азербайджане ожидается на уровне 9,5%

В этом году ожидается рост денежной массы Азербайджана на 9,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу, в 2022 году этот показатель вырастет на 7,4%.

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на 1 сентября этого года объем денежной массы в cтране составил 31 289,2 млн манатов. Это на 0,7% меньше, чем на 1 августа, на 7,2% больше, чем в начале года и на 16,2% больше, чем на 1 сентября прошлого года.

На конец августа широкая денежная масса в манатах составила 21 946,9 млн манатов. Это на 0,5% больше, чем месяц назад, на 8,1% по сравнению с началом года и на 21,1% больше, чем на конец августа прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan to see 9.5% increase in broad money supply
Версия на азербайджанском языке IMF: "Azərbaycanın geniş pul kütləsinin 9,5 % artması gözlənilir"

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