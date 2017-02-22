МВФ проверит валютную политику стран-членов фонда

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвал ее использовать свои полномочия для проверки валютной политики стран, являющихся членами МВФ.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

Отметим, что ранее предвыборный штаб Трампа, а позднее его администрация неоднократно упрекали ряд крупных внешнеторговых партнеров США - в основном Китай, ЕС и Японию - в намеренном ослаблении и искусственном занижении курса валюты с целью добиться несправедливого конкурентного преимущества на американском рынке. В частности, Трамп неоднократно угрожал объявить КНР валютным манипулятором и ввести высокие пошлины на китайские товары.

Напомним, что сейчас МВФ объединяет 189 стран. Квота Азербайджана в МВФ составляет 391,7 млн SDR (Special Drawing Rights) или 0,08%. Самой большой квотой в МВФ обладают США - 17,46%. SDR – платежное средство, которое состоит из корзины валют пяти стран: доллар (41,73%), евро (30,93%), юань (10,92%), иена (8,33%) и фунт стерлингов (8,09%).