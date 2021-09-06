МВФ прогнозирует рост госдоходов Азербайджана

В 2021 году государственные доходы Азербайджана составят 27,871 млрд манатов

В 2021 году государственные доходы Азербайджана составят 27,871 млрд манатов, что на 13,4% больше показателя предшествовавшего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Как отмечается, прогноз на 2022 год составляет 29,971 млрд манатов (рост на 7,5%), на 2023 год – 29,486 млрд манатов (сокращение на 1,6%).

Соотношение госдоходов к ВВП страны ожидается на уровне 32,8% в 2021 году, 34,7% в 2022 году и 33,2% в 2023 году.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-июле 2021 года доходы государственного бюджета составили 14,05 млрд манатов, увеличившись за год на 0,6%. В прошлом году доходы госбюджета выросли на 1,9%, составив 24,67 млрд манатов.