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МВФ прогнозирует рост госдоходов Азербайджана

МВФ прогнозирует рост госдоходов Азербайджана В 2021 году государственные доходы Азербайджана составят 27,871 млрд манатов
Финансы
6 сентября 2021 г. 19:15
МВФ прогнозирует рост госдоходов Азербайджана

В 2021 году государственные доходы Азербайджана составят 27,871 млрд манатов, что на 13,4% больше показателя предшествовавшего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Как отмечается, прогноз на 2022 год составляет 29,971 млрд манатов (рост на 7,5%), на 2023 год – 29,486 млрд манатов (сокращение на 1,6%).

Соотношение госдоходов к ВВП страны ожидается на уровне 32,8% в 2021 году, 34,7% в 2022 году и 33,2% в 2023 году.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-июле 2021 года доходы государственного бюджета составили 14,05 млрд манатов, увеличившись за год на 0,6%. В прошлом году доходы госбюджета выросли на 1,9%, составив 24,67 млрд манатов.

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Версия на английском языке IMF forecasts more than 13% rise in Azerbaijan’s public debt 
Версия на азербайджанском языке İMF: "Azərbaycanın ümumi dövlət gəlirləri bu il 13 %-dən çox artacaq"

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