МВФ: Мы поддерживаем намерение правительства Азербайджана сократить внешний долг

"Мы поддерживаем намерение правительства Азербайджана сократить внешние обязательства в иностранной валюте".

Об этом сообщила Report новая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Наталия Тамириса.

По словам Н. Тамирисы, валютный фонд не ведет никаких переговоров с правительством Азербайджана о заимствованиях: "МВФ не предоставлял кредиты Азербайджану с 2005 года. Азербайджан не обращался за финансовой помощью к МВФ и не нуждается в такой помощи. В настоящее время не ведутся переговоры с Международным валютным фондом о заимствованиях. Основной целью нашего визита в Азербайджан в прошлом месяце была консультация по статье IV Устава фонда. Такие консультации являются частью политики диалога фонда со странами-членами. В рамках статьи IV Устава миссия фонда оценивает экономическое развитие, обсуждает экономическое и финансовое положение в стране и готовит обзор экономики. Мы встречаемся с партнерами, среди которых руководство страны, представители деловых кругов и прочие заинтересованные стороны. Основные темы обсуждений - экономические обзоры и риски, фискальная и монетарная политика, проблемы в финансовом секторе и структурные реформы".

Представитель МВФ заявила, что организация не имеет возможности кредитовать Азербайджан в национальной валюте: "Как я уже сказала, Азербайджан не обращался за финансовой помощью к МВФ и не нуждается в ней. В соответствии с положениями фонда, любые заимствования у МВФ рассчитываются на основе специальных прав заимствования (SDR). Другие международные организации могут предоставлять свои кредиты в местной валюте на своих условиях".