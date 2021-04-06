Moody's: Статус крупного чистого кредитора Азербайджана ограничит внешнюю уязвимость

Транспортно-логистический сектор Азербайджана выигрывает от более высокого качества физической инфраструктуры по сравнению с региональными аналогами на Южном Кавказе

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует реальный рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне около 3,5%.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства по подтверждению долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне "Ba2" и изменению прогноза по рейтингу со "cтабильного" на "позитивный".

Moody's ожидает, что в обозримом будущем экономика Азербайджана и в дальнейшем будет определяться развитием нефтегазового сектора. На нефтегазовый сектор напрямую приходится около 45% ВВП, 90% общего экспорта товаров, 70% промышленного производства и 60-70% консолидированных государственных доходов.

"В 2021 году, помимо базовых эффектов, проистекающих из ослабления связанных с коронавирусом ограничений на деятельность и передвижение, увеличится добыча нефти в рамках соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также добыча газа по мере роста экспорта в Европу в связи с завершением в конце прошлого года строительства Трансадриатического газопровода, что подкрепляет прогноз Moody's реального роста ВВП на уровне около 3,5%", - говорится в сообщении.

В течение следующих 2-3 лет, по оценкам Moody's, рост в среднем составит около 3% при поддержке продолжающихся реинвестиций в существующие нефтегазовые месторождения, таких как новая платформа на крупнейшем блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", которая поможет поддерживать добычу на уровне текущего уровня в течение некоторого времени, и увеличение добычи нефти и газа в результате завершения текущих проектов на месторождениях "Карабах" и "Абшерон".

Как отмечается в сообщении, в целом, усовершенствование рамок политики Азербайджана снизят риск ликвидности правительства, ограничат внешнюю уязвимость и обеспечат гибкость политики, особенно благодаря статусу крупного чистого кредитора Азербайджана и значительным государственным активам.

"Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), деноминированные в иностранной валюте и инвестированные в ликвидные рынки, продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию, и достаточно велики, чтобы покрыть почти 480% прямого государственного долга. Исходя из предположений Moody's о цене на нефть в 45-65 долларов США за баррель в среднесрочной перспективе, размер активов ГНФАР, вероятно, будет продолжать расти в течение следующих нескольких лет, если не произойдет резкого увеличения трансфертов правительству", - отмечается в сообщении.

Moody's считает, что транспортно-логистический сектор Азербайджана выигрывает от более высокого качества физической инфраструктуры по сравнению с региональными аналогами на Южном Кавказе, а также от потенциала доходов от транзита нефти и газа от других производителей в регионе. Между тем, авторы отчета полагают, что сельскохозяйственный сектор затмевается нефтегазовым сектором, несмотря на устойчивый спрос на продукты питания Азербайджана на крупных рынках, включая Россию. Сектор туризма, который продемонстрировал некоторый потенциал до шока из-за коронавируса, может занять время, чтобы восстановиться, даже если границы постепенно открываются.

Агентство считает примечательным, что правительство создало холдинговую компанию - Азербайджанский инвестиционный холдинг - для лучшего управления госпредприятиями, введения более строгих правил корпоративного управления, раскрытия финансовой информации и правил аудита, а также усиления надзора через наблюдательный совет. "Реформы госпредприятий проводятся при поддержке международных финансовых институтов, таких как Азиатский банк развития и Всемирный банк, и могут повысить уровень управления, прозрачности и финансового благополучия госпредприятий, что, в свою очередь, снизит условные обязательства сектора", - говорится в сообщении.