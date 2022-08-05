Moody's повысило долгосрочный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Азербайджана с “Ba2” до “Ba1” и изменило прогноз с позитивного на стабильный.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Азербайджана с “Ba2” до “Ba1” и изменило прогноз с позитивного на стабильный. Как передаёт Report со ссылкой на рейтинговое агентство, повышение рейтинга отражает повышение эффективности политики в последние годы, что выражается в улучшении бюджетного управления и повышении способности амортизировать будущие шоки. «Несмотря на пандемию, бюджетные показатели остаются высокими и улучшаются быстрее, чем ожидалось, благодаря разумному управлению бюджетом в условиях восстановления экономики и высоких цен на углеводороды», -говорится в сообщении. Агентство Moody's ожидает, что антиинфляционные меры правительства и активная макроэкономическая политика Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сдержат инфляционные риски, усугубившиеся российско-украинским кризисом. «Геополитическая напряженность в отношениях с соседней Арменией сохраняется, в то время как последствия российско-украинского военного конфликта, такие как вторичные санкции в отношении РФ и нарушение торговых или цепочек поставок, создают риски ухудшения ситуации»,- отмечает агентство. Одновременно Moody's повысило рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валюте на одну ступень до «Baa2» с «Baa3« и «Ba1» с «Ba2» соответственно. «Разрыв в два уровня между потолком в национальной валюте и суверенным рейтингом уравновешивает большое влияние правительства на экономику и все еще слабые институты и управление с достаточными суверенными активами, которые поддерживают внешнюю и макроэкономическую стабильность страны. Разрыв в два деления между потолком в иностранной валюте и потолком в местной валюте учитывает улучшающееся, но все еще ограниченное доверие к местной валюте и фактическую привязку валюты к доллару, несмотря на де-юре гибкий режим обменного курса, что повышает риск ограничений на передачу и конвертируемость»,- считает Moody's.