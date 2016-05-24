Moody's: Объем проблемных кредитов в Азербайджане к концу года достигнет 20%

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's не планирует очередное снижение рейтинга Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявила младший вице-президент агентства, аналитик Мария Малюкова: "Все негативные факторы учтены при снижение рейтинга в начале года".

По ее словам, в ближайшие 12-18 месяцев в банковском секторе Азербайджана не ожидается положительных изменений: "Азербайджан вошел в период экономической рецессии. Мы ожидаем спада ВВП на 3,3% в этом году. Фискальная ситуация ухудшилась".

"Кредитование банков сократится. Объем проблемных кредитов к концу года достигнет 20%. В первом квартале кредитный портфель банков сократился на 9%. Без учета Международного банка Азербайджана (МБА) проблемные кредиты уже составляют 20%. К концу года без учета МБА проблемные кредиты достигнут 25%. Отношение капитала к активам с 11,2% на начло года снизилось до 10,9% на 1 марта", - заявила представитель Moody's.