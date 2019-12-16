Минск подписал с Пекином соглашение о предоставлении кредита

Беларусь подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около 500 млн. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении минфина Беларуси на своем сайте.

"16 декабря 2019 г. в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней", - сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также на содействие развитию двусторонней торговли между странами.