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Министры финансов стран G20 договорились о глобальном налоге

Министры финансов стран G20 договорились о глобальном налоге Документ одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%
Финансы
12 июля 2021 г. 09:28
Министры финансов стран G20 договорились о глобальном налоге

Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Документ также был одобрен представителями 130 стран и предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в 15%.

Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.

Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры "Большой двадцатки" на саммите организации, который пройдет в Риме в октябре.

По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долларов США в год из-за недополучения налогов.

Международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США. Администрация президента Джо Байдена добивается повышения ставки корпоративного налога до 28% с нынешних 21%, а также увеличения минимального налога на зарубежные доходы американских компаний до 21% с 10,5%.

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Версия на английском языке G20 finance ministers agree on global tax

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