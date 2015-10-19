​Министр налогов примет граждан в Бейлагане

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 23 октября министр налогов Фазиль Мамедов примет граждан в Бейлагане.

Как сообщили Report из аналитического информационного отдела министерства, на приеме, который состоится в административном здании Территориального налогового управления №8, примут участие жители Бейлаганского, Агджабединского, Имишлинского, Физулинского и Лачинского районов.

Здесь рассмотрят обращения, связанные с подсчетом, оплатой налогов, проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в области мероприятий налогового контроля, услугами, оказываемыми налогоплательщикам.

Желающие участвовать на приеме жители указанных районов могут связаться с соответствующими районными налоговыми управлениями Минналогов.