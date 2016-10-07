 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр налогов осуществил кадровые перестановки

    Заур Фатизаде возглавил Главное управление анализа и контроля налоговых рисков

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли кадровые изменения. Как передает Report, начальник Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах, советник налоговой службы 3-го ранга Заур Интигам оглу Фатизаде освобожден от занимаемой должности.

    На эту позицию временно назначен советник налоговой службы Орхан Азад оглу Мусаев.

    По информации, З.Фатизаде возглавил Главное управление анализа и контроля налоговых рисков.

    Отметим, что начальник данного управления Афлатун Мамедов назначен советником министра налогов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi