Министр налогов осуществил кадровые перестановки

7 октября, 2016 12:48

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли кадровые изменения. Как передает Report, начальник Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах, советник налоговой службы 3-го ранга Заур Интигам оглу Фатизаде освобожден от занимаемой должности. На эту позицию временно назначен советник налоговой службы Орхан Азад оглу Мусаев. По информации, З.Фатизаде возглавил Главное управление анализа и контроля налоговых рисков. Отметим, что начальник данного управления Афлатун Мамедов назначен советником министра налогов.