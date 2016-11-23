Министр налогов: Азербайджан занимает 40-е место по выплатам налогов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министр налогов Фазиль Мамедов 22 ноября принял гендиректора Налогово-таможенного департамента при министерстве финансов Эстонии Марека Хельма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

В ходе встречи министр отметил, что в отчете Doing Business за 2016 год Всемирного банка Азербайджан входит в первую пятерку в сфере регистрации бизнеса и занимает 40-е место по выплатам налогов. Внедрение проекта ASAN imza в 2013 году совместно с эстонскими специалистами положило начало реализации проекта “мобильного правительства” и внедрению электронных услуг нового поколения.

М.Хельм отметил устойчивость азербайджанской экономики, высоко оценив деятельность, направленную на развитие ненефтяного сектора экономики и рост ненефтяных доходов, а также реформы в налоговой системе. Эстонский гость проинформировал министра о планах руководимой им структуры на 2017-2020 годы.