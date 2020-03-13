​Министр финансов: Цена на нефть в 30-35 долларов США влияет на бюджет

"Негативному влиянию коронавируса в основном подверглись такие сектора экономики, как туризм, воздушный транспорт, гостиничное дело и общепит".

Как передает Report, об этом в эфире передачи Hədəf на телеканале AzTV заявил министр финансов Самир Шарифов, комментируя последние процессы на нефтяных рынках и их влияние на госбюджет Азербайджана.

По словам С.Шарифова, снижение цен на нефть связано с некоторым снижением спроса на нее:

"Поэтому среди стран ОПЕК+ сложилось мнение, что они должны адекватно реагировать на рыночные процессы. Ответ заключался в том, точнее говоря подразумевалось, что все страны несколько снизят добычу. В результате должна быть обеспечена стабильность цен. Но, как известно, ситуация была несколько иной. Это уже реальность, с которой мы должны считаться.

Как и любая нефтедобывающая страна, Азербайджан подвергается негативным воздействиям, и в связи с этим, естественно, возникают вопросы. Но я хотел бы отметить, что структура государственного бюджета Азербайджана такова, что падение цен на нефть не оказывает прямого влияния на бюджет текущего года. Это связано с тем, что в госбюджете доходы от нефтяной промышленности формируются двумя способами. Одним из них являются налоги, уплачиваемые компаниями, действующими в рамках соглашений о разделе продукции. Другие налоги уплачиваются Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Доходы полученные Государственной нефтяной компанией, и, соответственно уплачиваемые налоги, формируются за счет продукции, реализуемой ей на внутреннем рынке".

Министр также отметил стабильность цен на внутреннем рынке: "Мы не ожидаем здесь какого-либо снижения. Здесь есть стабильность. Мы уверены, что Государственная нефтяная компания получит прогнозируемые доходы и соответственно выполнит свои налоговые обязательства".

С.Шарифов также отметил, что снижение доходов бюджета может произойти по двум причинам:

"Ожидается небольшое снижение доходов Госнефтекомпании от продаж сырой нефти и некоторых нефтепродуктов за рубежом. Но больше всего доходы снизятся у компаний, действующих в рамках соглашений о долевом разделе добычи.

Я также хотел бы отметить, что здесь есть определенная структура - структура уплаты налоговых обязательств. Это означает, что обязательства последнего квартала прошлого года погашаются в первом квартале текущего года. Эти платежи уже были совершены. Эти платежи составляют 40% годового прогноза.

Таким образом, согласно нашим подсчетам, даже если взять текущие, достаточно низкие цены на нефть, то есть 30-35 долларов США, то мы увидим, что влияние данной цены на наши доходы составляет 270-340 миллионов манатов. Это много или нет? Доходы государственного бюджета прогнозируются на уровне 24 млрд 134 млн манатов. То есть речь идет о 1,1-1,4% доходов бюджета, что не столь значительная сумма.

С другой стороны, фискальные органы (Государственная налоговая служба и Государственный таможенный комитет) перевыполнили прогнозы в первые два месяца текущего года. Государственная налоговая служба предоставила дополнительно 180 миллионов манатов, а Государственный таможенный комитет - 74 миллионов манатов. Вместе это делает 254 миллиона манатов. Здесь у нас также есть определенная "подушка" за счет платежей.

Министр отметил, что трансферты Государственного нефтяного фонда также сократились:

"Другим источником доходов нашего бюджета, конечно же, является Государственный нефтяной фонд. Удельный вес трансфертов Государственного нефтяного фонда составляет 47%, и планируется трансферт в размере 11 миллиардов 350 миллионов манатов. Мы считаем, что этот перевод также будет полностью осуществлен. Не видим никаких проблем для этого.

Надо также признать, что доходы Государственного нефтяного фонда формируются за счет продажи прибыльной нефти. То есть они будут меньше предусмотренного. Это очевидный факт. Однако должен отметить, что в последние годы мы последовательно работаем над увеличением активов Государственного нефтяного фонда.

Целенаправленные социально-экономические реформы под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, проводимые с 2016 года, привели к достаточно большим успехам в оздоровлении финансового, гуманитарного, а также финансово-банковского секторов. В результате наша финансовая позиция значительно увеличилась. Трансферт в государственный бюджет текущего года составил 6,8 миллиарда долларов США в долларовом выражении.

Если вспомнить 2013–2014 годы, мы увидим, что эта цифра была вдвое выше в долларовом выражении. То есть объем трансфертов в государственный бюджет в долларовом выражении резко сократился, и политика правительства также направлена на постепенное снижение нашей зависимости от нефтяных доходов. Понятное дело, этого не сделать за один день".