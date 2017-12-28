Министр финансов: Азербайджану удалось увеличить свои валютные резервы

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В прошлом году спад в экономике Азербайджана значительно снизился, сказал в среду, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ, министр финансов Самир Шарифов.

"В прошлом году наблюдалось некоторое снижение в экономике страны. Мы существенно снизили темпы замедленного роста на 3,9 процента и ожидаем, что к концу года он составит 0,2 процента. Это позволит нам вернуться к позитивному экономическому росту в 2018 году", - добавил министр.

"Сальдо внешнеторгового баланса страны положительно изменилось за последний год. Безусловно, здесь есть и роль повышения цены на нефть, однако в то же время, проводимая в стране политика, нацеленная на стимулирование экспорта и импортозамещение, дают свои положительные результаты. Наш торговый оборот сейчас составляет около 5 миллиардов долларов. Это указывает на то, что в страну поступает больше иностранной валюты, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на наш платежный баланс. Таким образом, нам удалось немного увеличить валютные резервы и финансовую устойчивость", - сказал Шарифов.