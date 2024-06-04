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Расходы Счетной палаты Азербайджана превысили доходы

Расходы Счетной палаты Азербайджана превысили доходы Счетная палата Азербайджана завершила 2023 год с убытком в размере 47 тыс. манатов, тогда как 2022 год палата завершила с прибылью в 104 тыс. манатов.
Финансы
4 июня 2024 г. 12:04
Расходы Счетной палаты Азербайджана превысили доходы

Счетная палата Азербайджана завершила 2023 год с убытком в размере 47 тыс. манатов, тогда как 2022 год палата завершила с прибылью в 104 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году доходы Счетной палаты составили 8,759 млн манатов (на 7,1% больше, чем в предыдущем году), а расходы - 8,807 млн манатов (на 9,1% больше).

На 1 января этого года активы Счетной палаты составили 5,774 млн манатов, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства учреждения уменьшились в 3,8 раза - до 29 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился на 0,8% - до 5,744 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının xərcləri gəlirlərini üstələyib

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